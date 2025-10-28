Basket Serie DR2. Disastro Pescate, sconfitta a tavolino

Lecchesi sconfitti 20-0 a tavolino
La gara era stata vinta 52-65 dalla formazione di coach Mazzoleni
PESCATE– Brutte notizie per l’Autovittani Pescate di coach Angelo Mazzoleni. La partita di settimana scorsa contro il Kaire Sport Lurate Caccivio – agevolmente vinta dai pescatesi con oltre dieci punti di scarto – è stata assegnata ai padroni di casa col punteggio di 20-0 dalla FIP.
La motivazione con cui la FIP ha ribaltato il risultato è la seguente. “perdita gara per posizione irregolare 2° Assistente/Addetto alle statistiche nei campionati regionali causa mancanza del 1° Assistente [art. 42 RE Gare,art. 18 RG,art. 49 RG]”
Il ribaltamento del risultato riporta i luratesi in testa alla classifica imbattuti – in compagnia di Seveso – e fa scivolare i pescatesi al terzo posto.