Basket Serie DR2. Il derby se lo prende Olginate

Espugnato il campo di Pescate (66-73)

Sfida equilibrata, la NPO scappa via nel finale

MALGRATE – Gemellate fuori dal campo, avversarie sul rettangolo di gioco. Autovittani Pescate e NP Olginate si sono affrontate ieri nella seconda giornata del campionato di DR2, scontro generazionale tra i più esperti pescatesi e i giovani olginatesi.

A sorpresa, è stata Olginate a vincere col punteggio di 66-73.

È la NPO a partire subito forte, contando sulla freschezza e sull’energia della gioventù (17-23). La squadra di coach Marzio Puglisi si inceppa nel secondo quarto – solo 6 punti segnati! – e così Pescate può riportarsi in partita a metà tempo (28-29).

Nel corso della ripresa il divario resta sempre ravvicinato, nessuna delle due formazioni riesce a prendere il comando della gara in maniera definitiva. Nel finale l’Autovittani è più imprecisa e Olginate, con un parziale di 2-9, chiude il match.

“Un bellissimo derby dove loro sono stati bravi e noi polli negli ultimi due minuti – dichiara il coach pescarese Angelo Mazzoleni – loro sono partiti forte, noi siamo stati bravi a non mollare. Nel quarto quarto le ultime scelte ci hanno condannato, bravi loro, noi siamo contenti prova ma amareggiati per il risultato finale”.

“Nel primo quarto abbiamo espresso il nostro gioco veloce, nel secondo abbiamo fatto fatica con contatti più duri e non eravamo pronti mentalmente – dichiara coach Puglisi – nel terzo siamo stati bravi a restare concentrati e alla fine abbiamo girato la partita a nostro favore. Una bella partita, ci siamo meritati il referto rosa perché ne abbiamo avuta un po’ di più”.

AUTOVITTANI PESCATE – NP OLGINATE 66-73

PARZIALI: 17-23; 28-29; 47-50

PESCATE: Butta 12, Butti 9, Diagne 4, Meroni 13, Ticozzi 4, Vasta, Gianola 11, Riva n.e, Marabelli 3, Garota 2, Lafranconi n.e, Mazzoleni T. 10. All. Mazzoleni.

OLGINATE: Balossi 3, Mattavelli 2, Brambilla L., Marchesi 9, Milani, Oriana 14, Galli 4, Motta 3, Defendi 6, Buizza 11, Meani 11, Invernizzi 10. All. Puglisi