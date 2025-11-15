Basket Serie DR2. L’Autovittani Pescate inciampa contro Seveso

I pescatesi perdono 60-67

Tredici punti per Gianluca Ticozzi

MALGRATE – Lo scontro al vertice – seconda contro terza – del settimo turno del girone C della serie DR2 lo vince l’Autolocatelli Seveso a discapito dell’Autovittani Pescate. Con questa vittoria i monzesi allungano sui pescatesi, fermi a otto punti.

L’Autovittani parte male nel primo quarto (16-24) e poi si rimette piano piano in carreggiata nelle due frazioni centrali, soprattutto con un terzo periodo di grande attenzione difensiva (52-55). Gli ultimi dieci minuti vedono la squadra pescatese giocare meglio e mettere il naso avanti a quattro minuti dalla fine del match. La fretta e qualche esecuzione poco adeguata nel finale ha però condannato i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni alla sconfitta (60-67)

Unico giocatore in doppia cifra Gianluca Ticozzi con 13 punti.

“Al di là delle assenze, siamo partiti male come ultimamente capita spesso – dichiara il coach – abbiamo rimontato con un buon terzo quarto difensivo e nell’ultimo siamo anche stati avanti, ma la troppa fretta e alcune brutte scelte ci hanno portato alla sconfitta. Peccato perché era una partita alla nostra portata”.

AUTOVITTANI PESCATE – AUTOLOCATELLI SEVESO 60-67

PARZIALI: 16-24; 31-43; 52-55;

PESCATE: Butta 7, Butti 5, Meroni n.e, Ticozzi 13, Fontana 5, Bianchini 6, Riva 1, Marabelli 8, Garota 3, Mazzoleni 7, Lafranconi 2, Izzo 3. All. Mazzoleni.