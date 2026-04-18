Basket Serie DR2. L’Autovittani Pescate spaventa la capolista

Sconfitti dal Basket Lesmo (59-64)
Settimana prossima la sfida contro Figino vale i play-off
MALGRATE – Sconfitta di misura per l’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni spaventano la capolista Basket Lesmo, perdendo di sole cinque lunghezze (59-64).
I padroni di casa partono con le mani abbastanza fredde e Lesmo ne approfitta (12-18). Nel secondo quarto lo spartito cambia radicalmente: Pescate prende ritmo e va negli spogliatoi con un possesso di vantaggio (32-30).
Nella ripresa i lecchesi restano in partita fino a un paio di minuti dalla fine. Lesmo approfitta di qualche ingenuità di troppo è chiude il match vincendo 59-64.
Settimana prossima l’Autovittani sarà impegnata sul campo di Figino. In caso di vittoria i pescatesi conquisterebbero i play-off.
“Perso giocando alla pari, solo alcuni episodi finali ci hanno condannato – dichiara coach Mazzoleni – proveremo a giocarci i play-off all’ultima giornata, se vincessimo potremmo diventare la mina vagante dei play-off”.
AUTOVITTANI PESCATE – BASKET LESMO 59-64
PARZIALI: 12-18; 32-30; 44-44
PESCATE: Butta, Butti 14, Meroni 13, Ticozzi 2, M. Mazzoleni 3, Fontana 2, Bianchini 6, Riva, Izzo 2, Marabelli 4, Garota 2, T. Mazzoleni 11. All. Mazzoleni.