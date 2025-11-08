Basket Serie DR2. L’Autovittani Pescate torna a vincere

Espugnato il campo dell’Indipendente Appiano

Ottima prova per Marabelli, 16 punti per lui

APPIANO GENTILE – Si ferma a due – di cui una sul campo e una a tavolino – la striscia di sconfitte consecutive dell’Autovittani Pescate. La formazione lecchese è andata a espugnare il campo dell’Indipendente Appiano al termine di una partita da vere e proprie montagne russe.

La Pescate che si vede nella prima frazione è assolutamente brillante, ottima difesa e gran bell’attacco (8-21). Purtroppo per i tifosi ospiti, la seconda frazione è tutta ad appannaggio dei padroni di casa, che ribaltano il match e vanno al riposo lungo con un punto di vantaggio (35-34).

La ripresa inizia in maniera stentata, ma è ancora l’Autovittani a provare la fuga (43-52). Appiano non molla e a tre minuti dalla fine mette il naso avanti. L’esperienza di Marcello Butti e Leonardo Meroni nel finale fa la differenza, regalando ai lecchesi un prezioso foglio rosa (61-64).

Ottima prova di Thomas Marabelli, autore di 16 punti.

“Siamo contenti della vittoria, ottenuta contro una buona squadra” dichiara coach Angelo Mazzoleni a fine match.

INDIPENDENTE APPIANO – AUTOVITTANI PESCATE 61-64

PARZIALI: 8-21; 35-34; 43-52

PESCATE: Butta, Butti 8, Meroni 12, Ticozzi, Bianchini 12, Papini 1 , Riva 4, Izo n.e, Marabelli 16, Garota, Longhi 6, Mazzoleni 5. All. Mazzoleni.