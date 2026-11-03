Basket Serie DR2. NP Olginate corsara a Sondrio

Vittoria per 57-61

Olginatesi ancora imbattuti fuori casa

SONDRIO – Terza partita esterna e terza vittoria per la Nuova Pallacanestro Olginate di coach Marzio Puglisi. I lecchesi hanno espugnato il campo della Sportiva Sondrio al termine di una gara molto combattuta.

Sondrio approfitta della fisicità sotto canestro per tenere testa ai giovani olginatesi. Durante il match i padroni di casa toccano anche la decina di punti di vantaggio, ma gli ospiti non hanno intenzione di cedere senza lottare.

Con un’ottima prestazione difensiva Olginate si rimette in pista, sorpassa e chiude il match sul punteggio di 57-61.

“Al di là del risultato, è stata una partita davvero intensa, giocata a ritmi molto alti e particolarmente faticosa – dichiara coach Puglisi – domenica, per noi che siamo abituati a esprimerci al massimo il venerdì, rappresenta sempre una difficoltà in più. Un merito particolare va alla squadra: siamo stati bravi a rimanere lì, con la testa e con le gambe, a difendere forte e a portare a casa una vittoria importante”.

SPORTIVA SONDRIO – NP OLGINATE 57-61

PARZIALI:

OLGINATE: Balossi 3, Brambilla L., Brambilla D. 3, Mattavelli 6, Oriana 20, Galli 7, Motta, Defendi 4, Buizza 3, Fiore 6, Invernizzi 2, Panzeri 7. All. Puglisi.