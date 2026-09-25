Basket Serie DR2. NP Olginate, tornato il capitano Brambilla

Reduce da un anno di stop

“Impaziente di mettermi alla prova”

OLGINATE – Il lecchese Luigi Brambilla è tornato a vestire la maglia della Nuova Pallacanestro Olginate. Dal settore giovanile alla Serie B, membro del gruppo che ha riportato la squadra in DR3, Brambilla torna a Olginate dopo un anno di pausa.

“Quando sono stato contattato dalla società ero molto contento, perché tornare a giocare con questa squadra era ciò che desideravo. La voglia di tornare in campo è tanta e sono impaziente di mettermi alla prova in questo nuovo campionato – dichiara il giocatore – Olginate è stata la società che mi ha dato più opportunità di crescita, oltre a essere composta da numerose persone che condividono tutte la passione per il basket”.

Nonostante l’annata di stop, a Brambilla è stato subito proposto il ruolo di capitano, ruolo che ha accettato molto volentieri.

“Questa proposta significa fiducia perché ,nonostante la pausa presa, contano su di me sia dentro che fuori dal campo. Per questo sono molto contento di poter ricoprire di nuovo questo ruolo – prosegue Brambilla – Ringrazio sicuramente sia i compagni che gli allenatori per avermi dato questa opportunità. Vorrei essere un capitano in campo, in panchina e negli spogliatoi, cercando di incitare i miei compagni a non mollare soprattutto nei momenti più difficili. Sicuramente, per i più giovani, vorrei riuscire a trasmettere ciò che ho imparato durante questi anni”.

Brambilla ha poi parlato delle aspettative della prossima stagione. “Posso solo dire che siamo carichi, con tanta voglia di tornare in campo e fiduciosi di essere supportati dalla nostra tifoseria. Sicuramente il morale è alto dopo la vittoria dell’anno scorso e lotteremo per raggiungere il miglior risultato possibile. Essendo anche un campionato nuovo per tutti, bisognerà affrontare una partita alla volta, senza pensare troppo al risultato finale”.