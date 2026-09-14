Basket Serie DR2. NPO Olginate, il progetto continua

Riparte la stagione della NPO

“La promozione la vittoria di un’idea nata nel 2022”

OLGINATE – La Nuova Pallacanestro Olginate è pronta per ricominciare la stagione, dopo la seconda promozione consecutiva e l’approdo in serie DR2.

La squadra senior è solo la punta dell’iceberg del progetto tecnico guidato da coach Marco Bugana, al suo ottavo anno in società.

“La promozione rappresenta la vittoria di un’idea nata nel 2022, quando siamo ripartiti dalla DR4 con un progetto preciso: far crescere e valorizzare i nostri giocatori, prodotti del settore giovanile allargato CPO – dichiara Bugana – aver conquistato due promozioni attraverso questo percorso ci dà una doppia soddisfazione: il risultato sportivo e la conferma che la strada intrapresa è quella giusta”

Per consolidare la nuova categoria, coach Bugana dichiara che serve potenziare la struttura. “L’idea rimane la stessa ma serve investire ancora di più nello staff, nella preparazione fisica e nell’area medica. La crescita della squadra deve andare di pari passo con quella della società. Vogliamo che un ragazzo, arrivando dal settore giovanile alla prima squadra, ritrovi principi e linguaggio che già conosce. È questo che dà continuità al progetto”.

Bugana ha poi sottolineato come l’obiettivo a livello giovanile sia quello di partecipare a campionati di livello sempre più alto e che le numerose richieste ricevute da giocatori di altre società confermato l’ottimo lavoro svolto dallo staff.

“Tra cinque anni vorrei una NPO ancora più solida, riconoscibile e radicata nel territorio, con un settore giovanile competitivo e una società stabile, organizzata e con una visione condivisa – conclude Bugana – vorrei che NPO fosse una realtà in cui i giovani e le famiglie scelgono di venire perché sanno di trovare qualità, competenza e un percorso serio di crescita».