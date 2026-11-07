Basket Serie DR2. Olginate e Pescate, venerdì felice

La NPO stende la capolista (85-65)

Nessun problema per Pescate a Bergamo (49-116)

OLGiNATE – Prestigiosa vittoria casalinga per la NP Olginate contro la Nuova Pallacanestro dell’Adda, prima del girone e imbattuta fino a ieri sera. Gli olginatesi centrano il primo successo casalingo della stagione.

La sfida non mai stata veramente in discussione. Gli olginatesi partono sprint contro una formazione di grande fisicità. La NPO parte 7-0 e non si volta più indietro, andando al riposo di metà già con venti punti di margine.

Nella ripresa gli ospiti provano a mischiare le difese, Olginate non si fa irretire e porta a casa un prezioso foglietto rosa.

“Onore a tutti i ragazzi che si sono fatti trovare pronti – dichiara coach Marzio Puglisi – sono molto soddisfatto per l’approccio mentale e fisico per tutti e quaranta i minuti. Possiamo giocarcela con tutti”.

NP OLGINATE – NUOVA PALL. DELL’ADDA 85-65

PARZIALI:

OLGINATE: Brambilla D., Marchesi 5, Gilardi 2, Oriana 27, Motta 2, Defendi 7, Buizza 9, Fiore 16, Invernizzi 8, Panzeri 3, Milani, Meani 6.

BERGAMO – Scampagnata per l’Autovittani Pescate sul campo dell’Excelsior Bergamo, fanalino di coda e ancora senza punti in classifica.

I pescatesi chiudono il primo quarto 13-35 e a metà partita hanno quasi cinquanta punti di vantaggio (23-70).

La ripresa diventa un lungo garbage time, con coach Angelo Mazzoleni che dà ampio spazio alla panchina.

“Contenti per i due punti, speriamo questa gara ci dia morale per i prossimi match” dichiara coach Mazzoleni.

EXCELSIOR BERGAMO – AUTOVITTANI PESCATE 49-116

PARZIALI: 13-15; 23-70; 32-96

PESCATE: Butta 10, Diagne 11, Mroni, Ticozzi 9, M. Mazzoleni 11, Gianola 3, Bianchini 14, Riva 6, Marabelli 22, Garota 13, Lanfranconi 11, T. Mazzoleni 6. All. Mazzoleni.