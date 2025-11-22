Basket Serie DR2. Pescate, che disastro a Como

I lecchesi perdono 76-49 con l’Antoniana

“Abbiamo subito la loro voglia di vincere” dichiara coach Mazzoleni

COMO – Incredibile sconfitta per l’Autovittani Pescate sul campo dell’Antoniana Como. Nella sfida svoltasi giovedì 20 novembre i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni hanno perso di quasi trenta punti in casa della squadra comasca che fino a questa partita era ultima e senza vittorie.

Fin dal primo quarto si vede che non sarà una serata piacevole per la formazione lecchese. L’Antoniana vola via segnando 27 punti nel solo primo quarto e allunga ulteriormente nella seconda frazione, avendo quasi venti punti di margine a metà partita (47-29).

Nel terzo quarto le cose per Pescate addirittura peggiorano: i lecchesi segnano la miseria di sei punti e sprofondano un passo alla volta fino al 76-49 finale. Pescate paga le pessime percentuali al tiro, col 32% da due punti e il 27% da tre.

“È un periodo in cui siamo messi male, tra giocatori che non riescono ad allenarsi e altri che non sono in forma, stiamo giocando male e abbiamo subito la loro voglia di vincere– dichiara coach Mazzoleni – per fortuna ci fermiamo un turno, così possiamo lavorarci sopra”.

ANTONIANA COMO – AUTOVITTANI PESCATE 76-49

PARZIALI: 27-16; 47-29; 66-35

PESCATE: Butta 8, Butti 5, Meroni 3, Ticozzi 3, Brambilla, Papini, Riva, Marabelli 7, Garota 5, Longhi 6, Mazoleni 10, Lafranconi 2. All. Mazzoleni