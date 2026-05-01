Basket Serie DR2. Pescate corsara, espugnata Appiano

L’Autovittani vince gara 1 di play-off

Domenica a Malgrate per chiudere la serie

APPIANO GENTILE – Coach Angelo Mazzoleni aveva “profetizzato” che la sua squadra avrebbe potuto essere la cosiddetta “mina vagante” dei play-off, e così è stato: l’Autovittani Pescate espugna il campo dell’Indipedente Appiano e potrà giocarsi domenica alle 18 in casa il match per il passaggio al secondo turno di play-off di serie DR2.

I ragazzi di coach Mazzoleni hanno giocato una partita sostanzialmente perfetta, prendendo un vantaggio di dieci punti nel primo quarto (12-22) e difendendolo fino alla fine del match (53-66).

Da sottolineare la prova corale di squadra, con quattro giocatori in doppia cifra, guidati dagli 11 punti di Marcello Butti.

“Siamo partiti bene subito, concentrati, prendendo tiri aperti senza forzare – dichiara coach Mazzoleni a fine gara – per ora è un buon primo passo, vediamo al ritorno di continuare su questa linea. Dobbiamo rimanere concentrati, speriamo di chiudere subito la serie”

INDIPENDENTE APPIANO – AUTOVITTANI PESCATE 53-66

PARZIALI: 12-22; 29-38; 39-55

PESCATE: Butta 3, Butti 11, Meroni 10, Ticozzi 0, M. Mazzoleni, Fontana 5, Bianchini 10, Riva 4, Marabelli 2, Garota 6, T. Mazzoleni 5, Lafranconi n.e. All. Mazzoleni