Basket Serie DR2. Pescate dura tre quarti a Caravaggio

Netta sconfitta sul campo di Caravaggio (88-63)

Settimana prossima la sfida casalinga contro Tirano

CARAVAGGIO (BG) – Niente da fare per l’Autovittani Pescate sul campo del Mombrini Basket ‘86 Caravaggio. I ragazzi di coach Marco Michi resistono tre quarti e poi cedono di schianto nell’ultima frazione, perdendo di oltre venti punti.

L’Autovittani si presenta nella bergamasca dopo una settimana funestata da problemi influenzali ma, nonostante tutto, nel primo tempo la squadra lecchese si difende bene, andando al riposo con soli tre punti da recuperare (42-39).

Nella ripresa Caravaggio inizia ad allungare il divario e dilaga nell’ultimo quarto, vincendo il match col punteggio di 88-63.

Settimana prossima Pescate sarà attesa dall’importante sfida casalinga contro Tirano. I lecchesi dovranno vincere o almeno difendere i sedici punti di scarto (60-76) con cui vinsero all’andata per tenere i valtellinesi dietro in classifica.

“Bene i primi due quarti, così così il terzo, male il quarto – dichiara coach Michi – settimana prossima nello scontro diretto in casa contro Tirano servirà un’ottima prestazione per quaranta minuti, abbiamo capito che venti minuti non bastano per vincere le partite. Buona prestazione di Longhi e conferma del giovane Elia Riva che ha tenuto il campo con autorità per oltre venti minuti”

MOMBRINI BASKET ‘86 CARAVAGGIO – AUTOVITTANI PESCATE 88-63

PARZIALI: 26-23; 42-39; 62-51

PESCATE: Brambilla 4, Puglisi 8, Lafranconi 6, Bassani 14, Ticozzi 8, Izzo, Marabelli 7, Invernizzi,Longhi 13, Riva 3. All. Michi