Pescate batte San Pellegrino (75-57)
Bene la NPO contro la Caluschese (78-70)
MALGRATE – Prosegue la striscia positiva dell’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni battono la USS San Pellegrino (75-57) e ottengono la quarta vittoria consecutiva.
San Pellegrino, inguaiata nelle zone basse della classifica, di presenta combattiva e inchioda i pescatesi nel primo quarto (12-10). A partire dal secondo però i ragazzi di coach Mazzoleni spaccano la partita in due, andando negli spogliatoi con quasi venti punti di vantaggio grazie a un attivo Thomas Marabelli (41-24).
Nel terzo quarto il margine tra le due formazioni cala, ma i bergamaschi non riusciranno mai a portare la partita sotto la singola cifra di svantaggio.
Da sottolineare la prova di Marco Gianola, 21 punti e 4/7 da oltre l’arco.
Siamo contenti, speriamo di continuare così – dichiara coach Mazzoleni – buonissima prestazione di Gianola, adesso pensiamo alla trasferta di Sondrio”.
AUTOVITTANI PESCATE – USS SAN PELLEGRINO 75-57
PARZIALI: 12-10; 41-24; 53-39
PESCATE: Butta 7, Diagne 2, Meroni 5, Ticozzi 3, M. Mazzoleni 4, Gianola 21, Bianchini 11, Marabelli 16, Garota, Lafranconi 2, T. Mazzoleni 4. All. A. Mazzoleni.
OLGINATE – Altra vittoria casalinga per la NP Olginate. I ragazzi di coach Marzio Puglisi battono la Pol. Caluschese al termine di una gara non semplice.
Con questo successo gli olginatese agganciano Spirano al quarto posto in classifica, insieme ai “cugini” di Pescate.
NP OLGINATE – CALUSCHESE 78-70
PARZIALI:
OLGINATE:
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