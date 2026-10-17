Basket Serie DR2. Pescate e Olginate, finali diversi

Autovittani sconfitta da Morbegno (57-61)
Olginate espugna il campo di Brembate Sopra (69-74)
MALGRATE – Ultimi due minuti fatali per l’Autovittani Pescate nella sfida interna contro la Pezzini Morbegno, persa col punteggi di 57-61.
Pescate inizia con le marce alte, giocando di squadra e torna negli spogliatoi alla fine del primo tempo con sette punti di vantaggio (35-28).
Nella ripresa Morbegno resta attaccata al match e nel finale di gara sorpassa, lasciando Pescate ancora senza vittorie in stagione.
“Bellissima partita, in cui abbiamo prodotto tanto bel gioco – dichiara coach Angelo Mazzoleni – loro sono rimasti in partita esclusivamente per i tiri liberi. Contento di come abbiamo giocato, settimana prossima a Dalmine sarà una battaglia e cercheremo di dare il meglio per trovare la prima vittoria dell’anno”.
AUTOVITTANI PESCATE – PEZZINI MORBEGNO 57-61
PARZIALI: 18-12; 35-28; 49-47
PESCATE: Butta 5, Butti 9, Diagne, Meroni 4, Ticozzi 6, Gianola 6, Bianchini 4, Sberna, Marabelli 4, Garota 4, Lafranconi 4, Mazzoleni 11. All. Mazzoleni.
BREMBATE SOPRA – Seconda vittoria in tre partite per la Nuova Pallacanestro Olginate di coach Marzio Puglisi. I lecchesi hanno espugnato il campo della Pol. Brembate sopra col punteggio di 69-74.
Settimana prossima i lecchesi affronteranno al PalaRavasio la Mombrini Cologno al Serio, attualmente prima e imbattuta.
POL. BREMBATE SOPRA – NP OLGINATE 69-74
PARZIALI: 23-22; 38-32; 52-53
OLGINATE: Balossi 2, Mattavelli 2, Brambilla D. 2, Marchesi 13, Milani, Oriana 23, Galli 10, Panzeri 2, Defendi 5, Buizza 8, Fiore 3, Invernizzi 4. All. Puglisi
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