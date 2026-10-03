Basket Serie DR2. Pescate e Olginate, passo falso iniziale

Pescate perde a Spirano (65-50)

Olginate beffata da Almenno (54-56)

SPIRANO – Partenza falsa per l’Autovittani Pescate di coach Angelo Mazzoleni sul campo della Pall. Mafalda Spirano. I lecchesi iniziano benissimo, andando in difficoltà col passare della partita e perdendo 65-50.

Il primo quarto la difesa di Pescate ha la meglio sull’attacco dei padroni di casa (7-13); dalla seconda frazione Spirano trova ritmo offensivo e precisione da oltre l’arco, ribaltando il match e andando a vincerlo di quindici lunghezze.

Buona prova di Thomas Marabelli, autore di una gara da 17 punti.

Per quindici minuti abbiamo giocato un ottimo basket, da quel momento in poi c’è stato un black- out – dichiara coach Mazzoleni – abbiamo perso il ritmo e, per recuperare, abbiamo giocato in maniera affrettata. Loro sono una buona squadra e le prime partite sono sempre un po’ balorde, dobbiamo riordinare le idee e crescere sotto l’aspetto mentale”.

PALL. MAFALDA SPIRANO – AUTOVITTANI PESCATE 65-60

PARZIALI: 7-13; 30-26; 48-36

PESCATE: Butta 8, Butti 2, Diagne, Meroni 2, Ticozzi, M. Mazzoleni 4, Gianola 1, Bianchini 8, Riva, Marabelli 17, Garota 2, T. Mazzoleni 6. All. Mazzoleni.

OLGINATE – Esordio con sconfitta nel finale per la NP Olginate. I ragazzi di coach Marzio Puglisi, neo promossi in categoria, hanno perso in volata contro Almenno (54-56).