Basket Serie DR2. Pescate espugna Figino e conquista i play-off

Male il primo quarto, poi Pescate vola via (54-82)

“Ai play-off ci divertiremo” dichiara coach Mazzoleni

FIGINO SERENZA (CO) – Con una nettissima vittoria sul campo dell’Anors Figino Serenza (54-82) l’Autovittani Pescate centra un posto nei play-off, prolungando la stagione.

L’inizio di gara è scioccante per i tifosi pescatesi, con Figino che fa il bello e il cattivo tempo (22-12). Già nel secondo quarto si capisce che Pescate non ha nessuna intenzione di cedere il foglietto rosa senza lottare e i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni ribaltano la partita, andando al riposo con due punti di vantaggio (34-32).

Nella ripresa Pescate continua a macinare gioco e spazza via i padroni di casa, vincendo con quasi trenta punti di scarto.

“Dopo il primo quarto non mi aspettavo questa bella reazione – dichiara coach Mazzoleni – abbiamo recuperato piano piano, la svolta è stata però nel terzo quarto, con l’energia difensiva e una buona prova in attacco. Siamo contenti, adesso ai play-off ci divertiremo, vogliamo essere la sorpresa”.

ANORS FIGINO SERENZA – AUTOVITTANI PESCATE 54-82

PARZIALI: 22-12; 32-34; 44-57

PESCATE: Butta 17, Butti 18, Meroni, Ticozzi 5, M. Mazzoleni 6, Fontana 12, Bianchini 8, Riva 2, Izzo 6, Garota 6, T. Mazzoleni 2, Lafranconi n.e. All. Mazzoleni.