Basket Serie DR2. Pescate ha le mani fredde, vince la Sanfru

I monzesi vincono a Malgrate (64-66)

14 punti in 13 minuti per Giacomo Garota

PESCATE – Una serata negativa al tiro – 25% da tre e sotto il 60% ai tiri liberi – condanna l’Autovittani Pescate alla sconfitta casalinga contro la Sanfru Monza, avvenuta solo nei minuti finali (64-66).

L’inizio non è offensivamente brillante per nessuna delle due formazioni, ma è Pescate a uscire bene nel secondo quarto, andando al riposo in vantaggio (30-29).

Nella ripresa Monza si fa preferire – 41-48 al 30’ – ma l’Autovittani non molla e riesce a mettere il naso avanti nell’ultimo quarto. Purtroppo qualche scelta offensiva sbagliata e diversi tiri liberi mancati permettono a Monza di vincere il match (64-66), con Pescate che sbaglia più volte il tiro del potenziale successo e anche quello per portare la gara all’over-time.

Da segnalare l’ottima prova offensiva di Giacomo Garota, 14 punti in 13 minuti di gioco.

“Dopo un primo tempo macchinoso nel terzo quarto abbiamo subito troppo in difesa – dichiara coach Angelo Mazzoleni – Nell’ultimo abbiamo recuperato e preso un piccolo vantaggio. Purtroppo nel finale alcune scelte sbagliate ci hanno condannato. Settimana prossima giocheremo a Lesmo e non sarà facile”.

AUTOVITTANI PESCATE – SANFRU MONZA 64-66

PARZIALI: 12-13; 30-29; 41-48

PESCATE: Motta 13, Manzoni 14, Defendi 3, Losa 6, Fiore 11, Marchesi 4, Meani 13, Gilardi, Panzeri 2, Balossi 5, Oriana 15, Sottocorno 11