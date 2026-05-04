Basket Serie DR2. Pescate non si ferma, eliminata Appiano

L’Autovittani vince 67-56

Al secondo turno contro Como o Seregno

MALGRATE (LC)– Due a zero e tanti saluti alla classifica del girone. L’Autovittani Pescate ribalta il pronostico ed elimina l’Indipendente Appiano – seconda del girone! – con due vittorie in altrettante partite.

Nella sfida di questa sera i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni hanno tremato un po’ solo nella seconda frazione quando, dopo un primo quarto vinto 15-10, si sono ritrovati negli spogliatoi sotto di sei lunghezze (24-30).

Nella ripresa la situazione si è nuovamente ribaltata, anche grazie all’ottima prova di Leonardo Meroni, autore di 14 punti.

L’Autovittani vince 67-56 e aspetta la vincente tra Como e Seregno al secondo turno.

“Siamo contenti, abbiamo iniziato la partita come avevamo terminato la precedente – dichiara coach Mazzoleni – peccato per un piccolo sbandamento nel secondo quarto, ma siamo stati bravi a riprenderci nella ripresa grazie all’ottimo lavoro nella nostra metà campo”.

AUTOVITTANI PESCATE – INDIPENDENTE APPIANO 67-56

PARZIALI: 15-10; 24-30; 47-42

PESCATE: Butta 8, Butti 9, Meroni 14, Ticozzi 2, Fontana 5, Bianchini 2, Riva 5, Marabelli 12, Garota 4, Mazzoleni 6.