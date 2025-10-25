Basket Serie DR2. Pescate non si ferma, espugnata Lurate

Vittoria col punteggio di 52-65

Pescatesi ancora imbattuti in stagione

LURATE (CO) – Prosegue a gonfie vele la stagione dell’Autovittani Pescate di coach Angelo Mazzoleni. I lecchesi hanno vinto sul campo del Kaire Sport Lurate, infliggendo ai comaschi la prima sconfitta della stagione, salendo solitari in vetta alla classifica in attesa della gara di Seveso.

Il primo quarto è uno show difensivo dei lecchesi, che lasciano ai padroni di casa la miseria di cinque punti (5-17). Da quel momento in poi la partita prende il binario giusto per l’Autovittani, che non si volta mai indietro.

I pescatesi toccano anche i venti punti di vantaggio e poi mollano leggermente, permettendo ai comaschi di rendere la sconfitta meno amara. Ancora solida la prova di Marcello Butti, autore di 13 punti.

“Siamo partiti forte e, come al solito, se difendi forte poi tutto è più semplice – dichiara Mazzoleni – nel finale abbiamo un po’ mollato la concentrazione, ma ci può stare. Vediamo di continuare così.

KAIRE SPORT LURATE – AUTOVITTANI PESCATE 53-63

PARZIALI: 5-17; 20-36; 35-47

PESCATE: Butta 6, Butti 13, Meroni 3, Ticozzi 7, Bianchini 1, Papini 5, Riva 2, Marabelli 10, Garota, Longhi 10, Mazzoleni 6, Lafranconi. All. Mazzoleni