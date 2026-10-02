Basket Serie DR2. Pescate, ricomincia la stagione contro Spirano

L’esordio venerdì 2 ottobre

“Fare il meglio possibile, non ci regaleranno nulla” dichiara coach Mazzoleni

PESCATE – Inizia sul campo della Pall. Mafalda Spirano la nuova stagione di Serie DR2 lombarda dell’Autovittani Pescate. I lecchesi, sempre allenati dal confermato coach Angelo Mazzoleni, hanno aggiunto quattro pedine nuove a una rosa consolidata.

Confermati i giocatori più esperti e importanti – da Leonardo Meroni a Emanuele Bianchini, passando per Marcello Butti e il capitano Gianluca Ticozzi – sono rimasti anche Samuele Lafranconi, Simone Butta, Luigi Izzo, Elia Riva, Thomas Marabelli, Giacomo Garota e i fratelli Thomas e Mattia Mazzoleni.

A loro si sono aggiunti Serigne Diagne – lo scorso anno in Francia, da professionista – l’ex bluceleste Marco Gianola e i giovani Manuel Vasta e Davide Sberna.

“Loro sono una squadra buona, sono fisici, tosti e giocano da tanto tempo insieme – dichiara coach Mazzoleni – il nostro avvicinamento all’inizio del campionato non è stato dei migliori, abbiamo fatto una buonissima amichevole con Civate ma negli ultimi dieci giorni abbiamo avuto problemi ad allenarci bene. Cercheremo di fare il meglio possibile all’esordio, le squadre bergamasche non regalano mai nulla”.