Basket Serie DR2. Pescate vince, Olginate cede al supplementare

Pescate espugna il campo di Dalmine (59-64)
Olginate perde in casa contro Caravaggio (77-81)
DALMINE (Bg) – Grazie a un positivo ultimo quarto l’Autovittani Pescate torna alla vittoria, espugnando il campo del CRAL Dalmine (59-64). Da segnalare l’ottima prova di Simone Butta, autore di 20 punti.
Il primo tempo del match le squadre si equivalgono, ma Pescate va al riposo con tre punti di vantaggio (31-314).
Nel terzo quarto i lecchesi subiscono la squadra bergamasca (48-41), senza però alzare bandiera bianca.
L’ultima frazione vede Butta prendere il comando delle operazioni, con tre triple su tre a segno. Pescate rimonta e mette la freccia, vincendo il match.
“Ci mancavano sia Butti che Meroni, ma i ragazzi sono stati bravi – dichiara coach Angelo Mazzoleni – voglio sottolineare la grande energia di Vasta e Bianchini, oltre ai canestri decisivi di Butta nell’ultimo quarto. Siamo contenti di questa vittoria, ora testa alla prossima partita”.
CRAL DALMINE – AUTOVITTANI PESCATE 59-64
PARZIALI: 19-19; 31-34; 48-41
PESCATE: Butta 20, Diagne, Ticozzi 12, Vasta 2, M. Mazoleni n.e, Gianola 4, Bianchini 15, Riva 2, Marabelli 5, Garota 2, Lanfranconi, T. Mazzoleni 2. All. A. Mazzoleni.
OLGINATE – Incredibile sconfitta per la NP Olginate, al termine di una partita che il sito della FIP segnala chiusa 70-70. Purtroppo per i lecchesi il risultato finale sarà 77-81 in favore della Mombrini Caravaggio.
Il mistero del risultato è da ricercarsi in un problema del referto elettronico nella gestione dei tempi supplementari. Dopo tanto tempo coi giocatori fermi si è deciso di passare al buon vecchio cartaceo.
Nell’over time Olginate ha segnato il primo canestro, subendo poi il ritorno dei bergamaschi. Qualche ingenuità di troppo – un tecnico e un antisportivo – hanno indirizzato la partita in favore di Caravaggio.
“La squadra c’è – dichiara coach Marzio Puglisi – purtroppo abbiamo pagato gli episodi e l’inesperienza nel supplementare.
NUOVA PALLACANESTRO OLGINATE – MOMBRINI CARAVAGGIO 77-81 (d.t.s)
OLGINATE: Balossi, Gilardi 3, Brambilla D. 2, Marchesi 5, Milani, Oriana 19, Galli 21, Motta 4, Defendi 4, Buizza 10, Fiore, Invernizzi 9. All. Puglisi.
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