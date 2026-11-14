Basket Serie DR2. Pescate, vittoria contro Caravaggio

Bergamaschi battuti 74-68
Gran prova di Simone Butta, 23 punti per lui
MALGRATE – Seconda vittoria consecutiva per l’Autovittani Pescate di coach Angelo Mazzoleni. I lecchesi hanno battuto ieri sera la Mombrini Ingrocer Caravaggio, terza in classifica a parimerito con Spirano e Morbegno.
Il primo quarto la formazione pescatese fatica a trovare continuità offensiva e i bergamaschi ne approfittano (10-15). Dalla seconda frazione l’attacco pescatese di scioglie – 24 punti nel secondo quarto e venti di media negli altri tre – permettendo alla formazione lecchese di ribaltare il risultato e di vincere il match col punteggio di 74-68.
Da sottolineare l’ottima prova offensiva di Simone Butta, autore di una gara da 23 punti, con 7/9 al tiro e tre canestri da oltre l’arco da tre.
AUTOVITTANI PESCATE – MOMBRINI INGROCER CARAVAGGIO 74-68
PARZIALI: 10-15; 34-32; 54-52
PESCATE: Butta 23, Butti 5, Diagne 2, Meroni 10, Ticozzi, Gianola 7, Bianchini 7, Riva, Marabelli 8, Garota 2, Lanfranconi 2, Mazzoleni 8. All. Mazzoleni
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