Basket Serie DR3. Ampie vittorie per NPO e Aurora

Olginate stende i Rhinos (63-84)

Vittoria Aurora, chiusa la striscia di sei sconfitte

ROBBIATE – Nessun problema per una lanciatissima NP Olginate sul campo dei Rhinos Robbiate. I ragazzi di coach Marzio Puglisi hanno indirizzato la partita già nel primo tempo, vincendola con oltre venti punti di margine.

Il margine finale la squadra olginatese se l’era costruito già al termine del primo tempo, andando al riposo sul punteggio di 27-46 in una sfida dove i contatti sono andati più volte a sfiorare il limite consentito.

Nella ripresa il margine non è mai variato, con la NPO brava a mantenersi sui venti punti di vantaggio.

“È stata una partita maschia, abbiamo subito contatti al limite del regolamento, ma siamo stati bravi a reagire a una situazione fatta di contatti ben oltre la legalità – dichiara l’allenatore olginatese – siamo sempre rimasti avanti fin dal primo minuto contro una squadra composta da ragazzi fisici ma tecnicamente inferiori, che hanno provato a raddrizzare la partita mettendola sul piano fisico. Eravamo in emergenza ma abbiamo dimostrato di avere una panchina lunga, concreta e competitiva”.

RHINOS ROBBIATE – NP OLGINATE 63-84

PARZIALI: 11-23; 27-46; 45-64

OLGINATE: Motta 9, Manzoni 9, Losa 9, Fiore 11, Gilardi 2, Panzeri 3, Balossi, Oriana 16, Sottocorno 15, Marchesi 6, Defendi 4. All. Puglisi.

CHIAVENNA – Trasferta vittoriosa a Chiavenna per l’Aurora San Francesco di coach Marco Brusadelli. La formazione aurorina è riuscita a espugnare il campo della squadra valchiavennasca, tornando alla vittoria e interrompendo una striscia di sei sconfitte consecutive.

A decidere la gara è stato il terzo quarto, dopo che comunque l’Aurora era andata negli spogliatoi con undici punti di vantaggio sui padroni di casa (23-34). Il parziale di 5-21 della terza frazione ha chiuso i giochi e lasciato spazio a un’ultimo quarto di “garbage time”.

BASKET CHIAVENNA – AURORA SAN FRANCESCO 40-63

PARZIALI: 12-16; 23-34; 28-55

LECCO: Gerosa 15, Paruzzi 11, Gianoli 9, Mataloni 8, Fezzi 4, Corti 4, Scala 3, Pensotti 3, Molinari 2, Ravasio 2, Rossi 2, Angeli R. All. Brusadelli