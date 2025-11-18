Basket Serie DR3. Bene Olginate, finale amaro per L’Aurora

Gli olginatesi espugnano il campo di Burago (64-76)

L’Aurora perde a Monticello Brianza (66-63)

BURAGO – Una partenza “sprint” ha permesso alla NP Olginate di espugnare il campo della Pol. Buraghese e di conquistare il terzo posto solitario in classifica, con una sola sconfitta stagionale.

I giovani di coach Marzio Puglisi volano via con un primo quarto da 8-25 e riescono a difendere il bottino conquistato anche nella seconda frazione (29-44).

Nella ripresa la Buraghese prova a riportarsi sotto alzando il volume dei contatti ma Olginate resiste al tentativo di rientro ospite e vince col punteggio di 64-76.

Ottima prova del classe 2007 Defendi, 18 punti per lui.

POL. BURAGHESE – NP OLGINATE 64-76

PARZIALI: 8-25, 29-44, 48-61

OLGINATE: Motta 12, Manzoni 6, Defendi 18, Losa 1, Fiore 12, Marchesi 4, Meani 12, Gilardi, Balossi, Oriana 4, Sottocorno 7, Vasta. All Puglisi.

MONTICELLO BRIANZA – Nulla da fare per l’Aurora San Francesco. Con la sconfitta subita nel finale sul campo della Pol. Monticellese i lecchesi restano ultimi in classifica nel girone di DR3, con soli due punti conquistati.

Il primo quarto l’Aurora parte bene, ma nel secondo quarto la Monticellese ribalta la partita (38-30).

L’Aurora prova a resistere nel secondo tempo, prendendo anche più volte il comando del match. Un errore banale a un minuti dalla fine dà però a Monticello la possibilità di allungare e chiudere la partita sul punteggio di 66-63.

“Contando che abbiamo fuori quattro infortunati, penso sia stata una buona partita – dichiara coach Marco Brusadelli – speriamo di recuperare presto gli infortunati e di venire fuori da questo momento complicato”

POL. MONTICELLESE – AURORA SAN FRANCESCO 66-63

PARZIALI: 14-20; 38-30, 50-45

LECCO: