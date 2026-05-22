Basket Serie DR3. Bolliti “mangiati”, NPO in finale

Gli olginatesi espugnano Almenno (61-75)
La finale per la promozione contro Ornago
ALMENNO – Prosegue anche ad Almenno la cavalcata inarrestabile della Nuova Pallacanestro Olginate. Con la vittoria ottenuta per 61-75 sul campo dei Bolliti gli olginatesi hanno conquistato la finale, da disputarsi contro Ornago.
Il copione della seconda partita è identico a quello visto al PalaRavasio. Almenno parte bene (22-17) e resta in partita per tutto il primo tempo (35-39).
Nella ripresa Olginate prende il controllo della partita nel terzo quarto e gestisce il distacco maturato nell’ultima frazione (61-75).
Da sottolineare l’ottima prova di Mattavelli, autore di 18 punti.
“L’entusiasmo dei giovani, unito alla leadership delle nostre “chiocce” come Motta e Losa, ci ha permesso di staccare il biglietto per la finale – dichiara coach Puglisi – questo mix tra energia giovanile ed esperienza dei veterani ha fatto la differenza, permettendoci di vincere anche questa gara di ritorno”.
BOLLITI ALMENNO – NP OLGINATE 61-75
PARZIALI: 22-17; 35-39; 47-58
PESCATE: Vasta 6, Mattavelli 18, Brambilla 4, Motta 14, Defendi 3, Panzeri 4, Meani 15, Marchesi 11, Losa, Sow, Gilardi, Momo. All. Puglisi
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