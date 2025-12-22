Basket Serie DR3. Buon Natale per Olginate e Aurora San Francesco

Olginate espugna Rovagnate (63-80) ed è prima

L’Aurora sorprende la capolista Galbiate (49-48)

ROVAGNATE – La vittoria nel derby contro Rovagnate, e la contemporanea sconfitta di Galbiate contro l’Aurora, permette alla Nuova Pallacanestro Olginate di coach Marzio Puglisi di salire in vetta alla classifica del girone di DR3, in compagnia dei galbiatesi e di Ornago.

Il “derby” tra le due lecchesi si dimostra partita dai due volti: Rovagnate disputa un ottimo primo quarto (17-8) ma nei successivi due sarà Olginate a menare le danze. Il lecchesi sorpassano nella seconda frazione (32-33) e scavano il solco decisivo nella terza, con un quarto da 36 punti segnati (50-69).

Rovagnate non riesce a rientrare e Olginate può festeggiare un’ampia vittoria (63-80)

ARS ROVAGNATE – NP OLGINATE 63-80

PARZIALI: 17-8; 32-33; 50-69

OLGINATE: Manzoni 11, Motta 8, Panzeri 1, Milani 6, Sottocorno 5, Meani 16, Oriana 18, Defendi 14, Marchesi 1, Balossi, Losa, Fiore. All. Puglisi.

CALOLZIOCORTE – L’Aurora San Francesco “regala” il primo posto ai cugini di Olginate fermando una Due Vi Galbiate in formazione rimaneggiata.

Sin dai primi minuti l’Aurora si dimostra aggressiva e incisiva, chiudendo il primo quarto di una partita a basso punteggio con due punti di vantaggio sulla capolista (22-20).

Nella terza frazione gli aurorini allungano ulteriormente e sono bravi a resistere al tentativo di rimonta degli esperti avversari.

Galbiate avrebbe anche la palla della potenziale vittoria ma la difesa dei padroni di casa tiene e regala a coach Marco Brusadelli un inatteso foglietto rosa (49-48)

“Vittoria insperata, dopo due sconfitte consecutive – dichiara il coach – sin da subito si è vista una squadra che aveva voglia di portare casa la vittoria. Abbiamo espresso buona difesa e siamo sempre stati avanti. Quando loro hanno provato a rientrare siamo stati bravi a resistere. Speriamo questa vittoria sia di buon auspicio per poter agganciare il treno salvezza il prossimo anno”.

AURORA SAN FRANCESCO – DUE VI GALBIATE 49-48

PARZIALI: 15-10; 22-20; 39-32

LECCO: Bassani 13, Gianoli 7, Castagna 7, Galavresi 6, Ravasio 5, Molinari 4. Gerosa 4, Pensotti 2, Angeli R; Paruzzi. Rossi. All Brusadelli