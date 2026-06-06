Basket Serie DR3. Festa Olginate, promossa in Serie DR2

Battuta Ornago 57-53

Cinque punti decisivi di Oriana nel finale di partita

OLGINATE – Continua la risalita per le formazioni lecchesi nei campionati FIP: dopo Costa Masnaga, Lecco e Mandello, anche la Nuova Pallacanestro Olginate ha concluso la sua stagione vincendo le finali di play-off e conquistando la promozione, la seconda consecutiva.

I ragazzi di coach Marzio Puglisi hanno avuto ragione di una combattiva Nino Ronco Ornago, presentatasi imbattuta nella post-season e capace di espugnare il PalaRavasio in gara 1.

La NPO ha vinto di un punto gara 2 ed è partita meglio in gara 3. I lecchesi sarebbero andati negli spogliatoi in vantaggio senza la tripla allo scadere di Belotti, tripla che ha dato agli ospiti un minimo vantaggio (31-33).

Nel secondo tempo prima Meani e poi Oriana bucano la retina di Ornago da oltre l’arco dei tre punti, ma questi saranno gli unici punti che la NPO segnerà nella terza frazione. Olginate resterà senza segnare un punto per dieci minuti consecutivi, ma la Nino Ronco non sarà in grado di approfittare di questa siccità offensiva.

Proprio quando Ornago tenta la fuga, Olginate risponde con sette punti consecutivi. I lecchesi completano la rimonta col canestro da tre punti di Oriana a un minuto dalla fine (55-53). Ornago non ne ha più e lo stesso Oriana sigilla il match con un glaciale 2/2 dalla lunetta, fissano il punteggio finale di 57-53.

NP OLGINATE – NINO RONCO ORNAGO 57-53

PARZIALI: 19-14; 31-33; 37-42

OLGINATE: