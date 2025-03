Basket Serie DR3. Fine settimana negativo, perdono NPO e Aurora

Olginatesi sconfitti a Mapelli (71-56)

Troppo forte Dalmine per l’Aurora (44-63)

OLGINATE – Pessima sconfitta per la NP Olginate sul campo del B3 Basket Mapello. I lecchesi hanno ceduto di schianto nel secondo quarto e non sono più riusciti a rimettere in piedi il match.

I primi dieci minuti sono equolibrati (21-20) ma nella seconda frazione Olginate smarrisce la via del canestro, segnando solo quattro punti (39-24).

Nella ripresa i ragazzi di coach Stefano Cattani non riusciranno a ribaltare il punteggio, perdendo 71-56.

“È difficile esprimersi dopo aver visto, o non visto, la mia squadra perdere una partita che era alla nostra portata – dichiara uno sconsolato coach Cattani – mi dispiace molto ma c’è poco da commentare da questa sfida persa decisamente male”.

B3 BASKET MAPELLO – NP OLGINATE 71-56

PARZIALI: 21-20; 39-24; 55-35

OLGINATE: Brambilla 12, Balossi 14, Lesiuk 2, Pensotti, Losa 4, Motta 8, Ripamonti 3, Bonacina, Manzoni 7, Mattavelli 4, Rusconi, Milani 2.

CALOLZIOCORTE – Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive per l’Aurora San Francesco di coach Guy Kaho. La formazione lariana è stata schiantata in casa dal CRAL Dalmine, squadra che guida il girone.

Già dal primo quarto si capisce la differenza tra le due formazioni. I lecchesi vengono letteralmente spazzati via (5-27) e i bergamaschi possono gestire in serenità nei restanti trenta minuti il vantaggio accumulato, vincendo 44-63.

“Dalmine è una formazione veramente impressionante – dichiara il dirigente Marco Cantini – faccio loro i complimenti, sono molto forti”.

AURORA SAN FRANCESCO – CRAL DALMINE 44-63

PARZIALI: 5-27; 22-39; 35-53

LECCO: Corti 10, Ravasio 9, Franzolini 7, Angeli G. 5, Gerosa 6, Angeli R. 3, Paruzzi 2, Rossi 1, Molinari 1,Scala, Salvalaggio. All. Kaho