Basket Serie DR3. Galbiate si prende il derby contro Olginate

Espugnato il PalaRavasio 61-66

Interrotta la striscia di cinque sconfitte per i galbiatesi

OLGINATE – La Due Vi Galbiate ferma a cinque la striscia negativa andando a espugnare il campo della NP Olginate al termine di una partita molto combattuta.

Il primo quarto è in assoluto equilibrio, con gli olginatesi che lo chiudono avanti di due punti (20-18). Nonostante il tentativo di fuga dei padroni di casa – anche a più dieci! – Galbiate dimezza lo svantaggio al termine della seconda frazione, andando al riposo sul punteggio di 35-34.

Nel terzo quarto la partita si ribalta e sono i ragazzi di coach Bruno Cesana a prendere in mano il match, toccando la doppia cifra di scarto. Olginate reagisce e riesce a impattare a un minuto dalla fine, ma i tanti errori ai tiri liberi non permettono ai ragazzi di coach Stefano Cattani di portare a casa il foglietto rosa.

“Rimarco subito il fatto che sono amareggiato solo per il fatto che questo derby era alla nostra portata, si poteva vincere, e peccato per alcune situazioni che si sono create durante la partita – dichiara il coach olginatese – gli ospiti hanno messo in campo tutta la loro fisicità, e la differenza nei centimetri. Difficile recuperare palla, in una sfida decisa nel finale, per alcuni nostri errori ai tiri liberi.

NP OLGINATE – DUE VI GALBIATE 61-66

PARZIALI: 20-18; 35-34; 49-55

OLGINATE: Brambilla 2, Balossi 5, Lesiuk 1, Pensotti 7, Losa 3, Motta 12, Bonacina 3, Panzeri, Manzoni 20, Milani 8. Corti n.e. All. Cattani.