Basket Serie DR3. La NP Olginate stecca, persa gara 1

Olginatesi sconfitti da Ornago (65-66)

Mercoledì 3 giugno si giocherà gara 2

OLGINATE – La NP Olginate ha scelto il momento peggiore per interrompere la lunghissima striscia d’imbattibilità. I ragazzi di coach Marzio Puglisi, reduci da una serie di vittorie che durava da più di venti gare, inciampano nella prima sfida di finale di play-off contro la Nino Ronco Ornago, perdendo 65-66.

Il primo quarto se lo prendono gli ospiti (17-21), ma Olginate rimette subito le cose a posto segnando i primi sei punti della seconda frazione.

I lariani sbandano (28-38), accorciando nel finale di tempo e andando al riposo con soli quattro punti da recuperare (37-41).

La ripresa è equilibratissima. La NPO arriva nell’ultima frazione con cinque punti di vantaggio, prima di subire il ritorno di Ornago. La “tripla” di Di Rienzo garantisce agli ospiti il sorpasso (64-66), con un minuto ancora da giocare.

Olginate spreca più volte l’occasione di vincere, prima con un errore al tiro da tre punti di Oriana e poi con Fiore, che sbaglia due dei tre tiri liberi che avrebbero potuto dare alla NPO la vittoria.

Gli olginatesi proveranno a riequilibrare le sorti della serie andando a espugnare il campo di Ornago, mercoledì 3 giugno alle 21.30.