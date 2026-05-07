Basket Serie DR3. La NPO è inarrestabile, Monticellese spazzata via

Ampia vittoria per gli olginatesi (73-43)

Gli ospiti si presentano in formazione ampiamente rimaneggiata

OLGINATE – Sembra proprio non avere rivali la NP Olginate di coach Marzio Puglisi. Nell’esordio di play-off per salire in DR2, lunedì 4 maggio, gli olginatesi hanno rifilato trenta punti di scarto alla Pol. Monticellese. Domani sera alle 21.30 la gara di ritorno, a Monticello Brianza.

Gli ospiti si presentano acciaccati e in soli otto giocatori, ma riescono comunque a portare a casa il primo quarto (13-16). A partire dalla seconda frazione c’è però una sola squadra in campo. La NPO chiude il secondo quarto con quasi il doppio dei punti degli avversari (40-23) e non si volta più indietro, vincendo col punteggio di 73-43.

Miglior marcatore di giornata il lungo Defendi, autore di 15 punti.

“Faccio i complimenti ai ragazzi: hanno applicato il piano partita in maniera esemplare, soprattutto in difesa – dichiara coach Puglisi – ora archiviamo questa gara e pensiamo al ritorno a Monticello, con l’obiettivo di chiudere la serie e guadagnarci un po’ di riposo nel weekend2.

NP OLGINATE – POL. MONTICELLESE 73-43

PARZIALI: 13-16; 40-23; 59-35

OLGINATE: Mattavelli 2, Brambilla 4, Losa 4, Marchesi 6, Oriana 10, Motta 5, Defendi 15, Sottocorno 5, Panzeri 7, Fiore 6, Milani 2, Meani 7. All. Puglisi.