Basket Serie DR3. NP Olginate col brivido, si va a gara 3

Espugnata Ornago (49-50)
Questa sera la decisiva gara 3
ORNAGO – C’è ancora vita per la Nuova Pallacanestro Olginate di coach Marzio Puglisi. La formazione lariana ha infatti espugnato il campo della Nino Ronco Ornago al fotofinish, garantendosi la decisiva gara 3 tra le mura amiche del PalaRavasio, questa sera dalle 21.30.
La tensione della posta in palio si fa sentire con un primo tempo a bassissimo punteggio (20-18). Il guizzo migliore della ripresa ce l’hanno i padroni di casa, andando a sfiorare la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto.
La NPO rientra e le due formazioni arrivano nuovamente a un finale “punto a punto”.
Il canestro di Losa regala il vantaggio ai lecchesi (49-50), il successivo duplice errore dalla lunetta di Oriana consegna a Ornago la possibilità di vincere.
La palla persa dei brianzoli sull’ultima azione rimanda il verdetto finale a gara 3.
“Siamo riusciti a pareggiare la serie con una partita di grande carattere, orgoglio e determinazione” dichiara coach Puglisi a fine gara.
NINO RONCO ORNAGO – NP OLGINATE 49-50
PARZIALI: 9-7, 20-18, 35-37
OLGINATE: Losa 5, Marchesi 4, Oriana 13, Motta 4, Defendi 10, Panzeri 1, Fiore 7, Menai 6, Gilardi, Vasta, Mattavelli. All. Puglisi.
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