Basket Serie DR3. NP Olginate, prova gagliarda contro San Pellegrino

Sconfitta casalinga contro la capolista (53-66)

“Scesi in campo motivati, dobbiamo lottare per arrivare ai play-off”

OLGINATE – La Nuova Pallacanestro Olginate dimentica la pessima prova di settimana scorsa contro il Basket Lecco ma non riesce a spuntarla contro la USS San Pellegrino, prima della classe.

Gli ospiti chiudono il primo quarto in vantaggio (18-23) e mantengono per tutti e quaranta i minuti il controllo della partita. I bergamaschi arrivano più volte a una quindicina di punti di scarto ma Olginate resiste in scia, chiudendo il match sul punteggio di 53-66.

Miglior marcatore per i locali Luigi Brambilla a quota 16 punti.

“Sono contento – dichiara coach Stefano Cattani – con quello che avevo a disposizione, considerando acciacchi vari ed assenze, siamo scesi in campo motivati pur con le scorie del derby della scorsa settimana, confrontandoci a viso aperto contro una squadra forte e compatta. Settimana prossima avremo un’altra sfida difficile in quel di Dalmine, ma dobbiamo lottare per trovare quei punti che ci permetteranno di disputare i play-off ed evitare i play-out”

NP OLGINATE – USS SAN PELLEGRINO 53-66

PARZIALI: 18-23, 23-32, 37-51

OLGINATE: Brambilla 16, Balossi 4, Pensotti 4, Losa 10, Motta 6, Bonacina ne, Lesiuk ne, Manzoni 6, Mattavelli, Rusconi 5, Milani 2 All.: Cattani