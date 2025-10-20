Basket Serie DR3. NPO e Aurora sconfitte fuori casa

Galbiate vince il derby contro gli olginatesi (76-63)

L’Aurora sconfitta sul campo della Buraghese (65-60)

GALBIATE – Resiste tre quarti la formazione della NP Olginate sul campo della Due Vi Galbiate, attualmente imbattuta. I ragazzi di coach Marzio Puglisi invece subiscono il primo stop stagionale.

Per tre quarti la gara è in assoluta parità, nonostante la giovane età degli ospiti (50-51). Nell’ultima frazione l’esperienza di Galbiate si fa sentire e, con un quarto da ben ventisei punti segnati, i padroni di casa portano via il prezioso foglietto rosa (76-63).

A fare la differenza anche il numero di tiri liberi concessi ai galbiatesi, ben 34, di cui 29 segnati.

“Siamo stati in palla per quasi l’intero match e, nel terzo quarto, abbiamo avuto anche 8 punti di vantaggio – dichiara coach Puglisi – la squadra ha giocato con intensità, coesa, commettendo qualche errore, ma con i ragazzi sempre reattivi e sul pezzo”.

DUE VI GALBIATE – NP OLGINATE 76-63

PARZIALI: 18-15, 32-30, 50-51

OLGINATE: Mattavelli 1, Defendi 7, Meani 14, Motta, Oriana 11, Sottocorno, Panzeri 4, Manzoni 11, Fiore 9, Giardi, Balossi 5, Losa 1

BURAGO – Seconda sconfitta stagionale per l’Aurora San Francesco di coach Marco Brusadelli. I lariani hanno dovuto cedere il passo in trasferta sul campo della Buraghese, perdendo col punteggio di 65-60.

Il primo tempo si è concluso in perfetta parità, dopo che Burago ha vinto il primo quarto 18-14) e i lecchese il secondo (33-33).

Nella ripresa gli ospiti scavano un piccolo gap nella terza frazione e l’Aurora non riesce a riprendere il controllo del match nonostante le buone prove di Bassani (13 punti) e Mataloni (11).

BURAGHESE – AURORA SAN FRANCESCO 65-60

PARZIALI: 18-14; 33-33; 51-45

LECCO: Bassani 13, Mataloni 11, Castagna 9, , Ravasio 8, Gerosa 5, Paruzzi 5, Corti 4, Molinari 3, Angeli G. 2, Pensotti , Gianoli, Scala. Coach. Brusadelli M.