Basket Serie DR3. Olginate arresta la corsa dei Rhinos

La NPO espugna il campo di Robbiate (52-61)

Ottima prova di Motta, 17 punti per lui

MERATE – Il derby tra Rhinos Robbiate e Nuova Pallacanestro Olginate se lo aggiudicano gli ospiti che così fanno il paio con la vittoria ottenuta al PalaRavasio durante il girone d’andata.

La sfida si gioca tra due formazioni giovanissime, vista l’età media degli olginatesi e il fatto che i Rhinos siano in gran parte un gruppo U19. Olginate parte subito bene e chiude il primo tempo con quasi la doppia cifra di vantaggio (24-32).

Nella ripresa i Rhinos provano a rimettersi in partita grazie alla difesa a zona 2-3, ma la mossa non ottiene i frutti sperati. I ragazzi di coach Stefano Cattani mantengono ben saldo il “boccino” e chiudono il match vincendo 52-61.

Ottima la prova di Cristiano Motta, autore di 17 punti.

“Abbiamo affrontato una squadra energica, ma ho visto i miei ragazzi molto dinamici, attenti e reattivi sin da inizio partita, a differenza di altre situazioni che ho riscontrato in precedenti sfide – dichiara coach Cattani – era una partita importante in chiave play-off. Robbiate ora è a quattro punti da noi, con questa vittoria rimaniamo agganciati al treno play-off, allontanandoci dai play -out. Ottima prova della squadra e bravi i ragazzi. Abbiamo qualche giorno per riprenderci, lavorando, di testa e di gambe, prima della prossima sfida contro Almenno del 14 febbraio”.

RHINOS ROBBIATE – NP OLGINATE 52-61

PARZIALI: 6-13; 24-32; 37-48

OLGINATE: Brambilla 2 , Balossi 2, Lesiuk 1, Pensotti 4, Losa 5, Motta 17, Corti, Bonacina, Manzoni 10, Mattavelli 4, Milani 16, Falzetta n.e. All.: Cattani