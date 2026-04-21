Basket Serie DR3. Olginate domina, Aurora sconfitta

La NPO “asfalta” Rovagnate (89-54)

Supplementari fatali per l’Aurora a Galbiate (69-64)

OLGINATE – La NP Olginate saluta momentaneamente il pubblico di casa – in attesa dei play-off – con un’amplissima vittoria contro l’ARS Rovagnate.

La formazione di coach Marzio Puglisi prende il controllo del match fin dai primi minuti e al termine del primo tempo ha già trenta punti netti di vantaggio (55-25).

Sulla ripresa, poco da dire. Olginate allunga ulteriormente il punteggio sino all’89-54 finale.

“È stata un’ottima prova – dichiara l’allenatore – sono molto soddisfatto dell’approccio e del controllo mostrato per tutta la gara”

NP OLGINATE – ARS ROVAGNATE 89-54

PARZIALI: 22-12, 55-25, 70-42

OLGINATE: Balossi 9, Brambilla 1, Losa 4, Marchesi 11, Gilardi 5, Oriana 6, Defendi 3, Sottocorno 18, Panzeri 7, Fiore 8, Milani 6, Meani 11. All. Puglisi.

VILLA VERGANO – Il “derby” se lo prende la Due Vi Galbiate, ma c’è voluto un tempo supplementare per battere l’Aurora San Francesco.

È l’Aurora la squadra che inizia meglio la partita. I ragazzi di coach Marco Brusadelli superano la doppia cifra di vantaggio nel primo quarto, ma non riescono a difenderla e Galbiate rientra (33-34).

La partita prosegue sui binari dell’equilibrio, con gli aurorini che faticano a trovare la via del canestro nell’ultima frazione.

L’Aurora impatta a dodici secondi dalla fine con una tripla e avrebbe anche il tiro della potenziale vittoria a due secondi, sbagliato.

Nel supplementare i galbiatesi di coach Bruno Cesana partono meglio e chiudono il match vincendo di cinque lunghezze.

“Una bella partita, presa col piglio giusto, nella quale siamo stati quasi sempre avanti – dichiara coach Brusadelli – purtroppo con questa sconfitta è probabile che finiremo terz’ultimi”.

DUE VI GALBIATE – AURORA SAN FRANCESCO 69-64 (d.t.s)

PARZIALI: 19-18, 33-34, 47-50, 57-57

LECCO: Bassani 21, Gerosa 10, Mataloni 9, Molinari 8 , Paruzzi 7, Ravasio 3, Gianoli 2, Rossi 2, Scala 2, Angeli R, Pensotti, Castagna. All. Brusadelli.