Basket Serie DR3. Olginate, i Bolliti fanno male. Sorpresa Aurora

La NPO sconfitta in casa da Almenno (56-59)

Vittorie per Galbiate e Aurora San Francesco

OLGINATE- Bolliti indigesti per la NP Olginate. I ragazzi di coach Stefano Cattani hanno infatti perso contro la formazione proveniente da Almenno col punteggio di 56-59.

Il primo quarto tra le due squadre è di sostanziale equilibrio. Nel secondo i bergamaschi provano la carta della zona ma i tiratori olginatesi la bucano a ripetizione. La NPO va negli spogliatoi con due punti di margine (38-36).

Nel terzo quarto gli attacchi si bloccano – 14 punti in totale per le due squadre – e nell’ultima frazione è Almenno a farsi preferire, arrivando a sfiorare la doppia cifra di vantaggio. Olginate rimonta e avrebbe anche la possibilità di portare la partita ai supplementari, ma l’ultima azione non si concretizza.

Unico lecchese in doppia cifra Nicholas Manzoni, 13 punti per lui.

A fine partita, coach Cattani recrimina per i troppi errori dei suoi giocatori. “C’è molto rammarico per aver buttato al vento una partita alla nostra portata, sbagliando molto ai tiri liberi, segnandone solo 11 su 23. Qualche errore di troppo, ma andiamo avanti ad allenarci, convinti nelle nostre capacità”

NP OLGINATE – BOLLITI ALMENNO 56-59

PARZIALI: 16-17; 38-36; 44-44

OLGINATE: Brambilla 3, Balossi 8, Lesiuk, Pensotti, Losa 7, Motta 9, Bonacina, Manzoni 13, Mattavelli 6, Rusconi 5, Milani 5. All. Cattani

Venerdì di festa per Galbiate e Aurora San Francesco. La Due Vi di coach Bruno Cesana ha vinto senza troppi patemi contro il B3 Basket Mapello (65-54), facendo un favore anche ai “cugini” dell’Aurora San Francesco.

I ragazzi di coach Guy Kaho hanno infatti espugnato il difficile campo del Treviolo Basket (58-69) grazie a una grande prestazione difensiva nell’ultimo quarto e ai 13 punti di Serigne Diagne. Con questa vittoria gli aurorini agganciano Carnate e Mapello a 6 punti.

TREVIOLO BASKET – AURORA SAN FRANCESCO 58-69

PARZIALI: 15-12; 31-26; 48-48

LECCO: Angeli G. 16, Diagne 14, Ravasio 10, Dell’Oro 8, Gerosa 5 Rossi 5, Colombo 4, Corti 3, Molinari 2 Franzolini 2, Salvalaggio, Paruzzi. All. Kaho.