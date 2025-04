Basket Serie DR3. Olginate ko, Robbiate spera nella rimonta

Dalmine supera la formazione olginatese (70-62)

I Rhinos espugnano il campo dell’Aurora ai tempi supplementari (61-65)

DALMINE (BG) – Una volitiva NP Olginate non riesce a espugnare il campo del CRAL Dalmine, prima in classifica, pagando una difficile partenza.

Il primo quarto è tutto per i bergamaschi (23-15), autori di un inizio molto aggressivo. Dopo aver sbandato, i ragazzi di coach Stefano Cattani iniziano a credere nella rimonta, rosicchiando un punto per volta.

A tre minuti dalla fine una “tripla” di Nicholas Manzoni – autore di 30 punti! – impatta il match. Purtroppo sarà il canto del cigno per i lecchesi, che nel finale di gara si faranno distanziare ancora, perdendo 70-62.

“Come già visto in altre partite, la malizia ed esperienza degli avversari contano parecchio quando la palla pesa – dichiara coach Cattani – adesso concentriamoci sulle prossime due sfide per difendere il nostro ottavo posto in classifica, posizione che ci permetterebbe di disputare I play off”.

CRAL DALMINE – NP OLGINATE 70-62

PARZIALI: 23-15; 38-29; 53-46

OLGINATE: Brambilla, Lesiuk 3, Pensotti 6, Losa 1, Ripamonti 12, Bonacina, Manzoni 30, Mattavelli 4, Rusconi 1, Milani 5, Corti n.e, Falzetta n.e. All Cattani

CALOLZIOCORTE – I Rhinos Robbiate si vendicano della sconfitta subita nel girone d’andata e superano l’Aurora San Francesco sul campo del Lavello di Calolziocorte.

La gara è stata vinta dagli ospiti ai tempi supplementari col punteggio di 61-65, ma gli aurorini masticano amaro per essersi fatti rimontare sette punti di vantaggio nell’ultimo quarto.

Robbiate con questa vittoria dimezza il distacco da Olginate, due punti ad altrettante partite dalla fine. Lo scontro diretto tra le due formazioni premia la NPO, a cui basterà vincere una delle ultime due partite – con Carnate terzultima e Osio Sotto, ancora a zero – per sigillare l’ottavo posto.

AURORA SAN FRANCESCO – RHINOS ROBBIATE 61-65 (d.t.s)

PARZIALI: 16-14; 33-33; 47-40

LECCO: Ravasio 21, Franzolini 14,Corti 8, Castagna 6, Rossi 4, Paruzzi 2 Gerosa 2, Molinari 2, Colombo 2, Angeli R, Scala ne. All. Kaho.