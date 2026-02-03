Basket Serie DR3. Olginate non si ferma più, bene l’Aurora

Dodicesima vittoria consecutiva per la NP Olginate

L’Aurora batte Carnate, fanalino di coda

MONTICELLO BRIANZA – Dodicesima vittoria consecutiva per la Nuova Pallacanestro Olginate. I ragazzi di coach Marzio Puglisi – in gran parte U19 – hanno espugnato il campo di Monticelo Brianza col punteggio di 58-70.

Olginate sfrutta la garra giovanile per prendersi un vantaggio che non mollerà fino alla fine della gara. I padroni di casa, piuttosto nervosi – quattro tecnici presi! – hanno provato più volte a rientrare, senza mai veramente impensierire la capolista.

“Noi, invece, siamo stati bravi soprattutto mentalmente – dichiara coach Puglisi – sono riuscito a tenere i ragazzi concentrati anche nei momenti di difficoltà e abbiamo portato a casa una vittoria importante”.

MONTICELLO BRIANZA – NP OLGINATE 58-70

PARZIALI:

OLGINATE: Mattavelli 2, Brambilla 2, Oliverio 5, Defendi 11, Meani 8, Motta 3, Oriana 16, Sottocorno 3, Panzeri, Fiore 6, Marchesi 8, Losa 6. All. Puglisi.

CALOLZIOCORTE – Roboante vittoria per l’Aurora San Francesco contro la SIGI Basket Carnate. Gli aurorini hanno battuto i rivali di oltre trenta punti (78-42).

Contro gli ultimi della classe l’Aurora fatica solo il primo quarto (17-15). Dall’inizio del secondo il divario arriva subito oltre la doppia cifra e proseguirà crescendo fino al “più trenta” finale.

Da sottolineare l’ottima prova di Mattia Galavresi, 20 punti per lui.

“Partita buona, a parte il primo quarto – dichiara coach Marco Brusadelli – la partita l’abbiamo incanalata a inizio secondo quarto e poi controllata. Adesso abbiamo partite dove servirà dare di più se vogliamo risalire la classifica”.

AURORA SAN FRANCESCO – SIGI BASKET CARNATE 78-47

PARZIALI: 18-15; 35-25; 55-33

LECCO: Galavresi 20, Mataloni 11, Scala 10, Bassani 8, Ravasio 7, Pensotti 6, Gianoli 6 Paruzzi 4, Consonni 4 Molinari 2.Angeli R