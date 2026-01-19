Basket Serie DR3. Olginate prima, l’Aurora continua a vincere

Netta vittoria della NPO su Mapello (75-48)

Super Aurora, battuta Agrate (60-49)

OLGINATE – La NP Olginate – pur senza l’infortunato Manzoni – non ha problemi a battere il Basket Mapello. Con questa vittoria i ragazzi di coach Marzio Puglisi mantengono il primo posto in classifica al termine del girone d’andata.

La sfida si dimostra subito “maschia” ma i giovani olginatesi non fanno passi indietro e chiudono il primo tempo avanti di una decina di punti (37-30).

Nella ripresa i lecchesi difendono il vantaggio e volano via nell’ultima frazione, chiudendo il match sul punteggio di 75-48.

“Una partita molto maschia, da un certo punto di vista difficile da gestire – dichiara coach Puglisi – bravi i ragazzi ad usare la testa, e soprattutto, bravi nel giocare la nostra pallacanestro. Una vittoria che vale tanto e che sancisce un nostro girone di andata fantastico archiviato subendo una sola sconfitta”

NP OLGINATE – BASKET MAPELLO 75-48

PARZIALI: 29-20; 37-30; 55-39

OLGINATE: Losa 3, Fiore 11, Panzeri 9, Milani 6, Sottocorno 2, Meani 11, Oriana 22, Defendi 8, Marchesi 3, Gilardi, Mattavelli. All. Puglisi.

CALOLZIOCORTE – L’Aurora San Francesco chiude il girone d’andata con un’importante vittoria casalinga contro i Canarins di Agrate Brianza (60-49).

L’Aurora inizia il primo quarto con grande precisione al tiro – cinque “triple” a segno – e scappa subito via (26-12), guadagnando un margine che difenderà fino alla fine del primo tempo (38-24).

Nel secondo tempo i ragazzi di coach Marco Brusadelli spaccano in due la partita. Nonostante il netto calo nell’ultima frazione, solo quattro punti segnati, i lecchesi possono comunque festeggiare il primo “foglietto rosa” di questo 2026.

“Abbiamo fatto una super partenza, con ottime percentuali da tre punti – dichiara coach Brusadelli – poi siamo stati bravi a mantenere la concentrazione per altri due quarti. Una vittoria importante che ci dà speranza di agganciare il treno per la salvezza diretta”

AURORA SAN FRANCESCO – AGRATE CANARINS 60-49

PARZIALI: 26-12; 38–24; 56-36

LECCO: Bassani 17, Galavresi 9, Paruzzi 8, Mataloni 6, , Ravasio 5, Consonni 5. Gianoli 4, Rossi 4, Scala 2, Pensotti , Angeli R; Corti. All. Brusadelli