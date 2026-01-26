Basket Serie DR3. Olginate sempre prima, Aurora sconfitta

La NPO “mangia” i Bolliti (84-52)
L’Aurora perde sul campo di Rovagnate (67-59)
OLGINATE – Nessun problema contro i Bolliti Almenno per i giovani ragazzi della NP Olginate. La formazione olginatese vince la sfida di oltre trenta punti (84-52).
La NPO parte fortissimo nel primo quarto (23-9), ma Almenno si dimostra comunque combattiva nella seconda frazione, riducendo il GAP (37-30).
La formazione olginatese cambia marcia nella ripresa, concedendo agli ospiti la miseria di 22 punti in venti minuti di gioco, vincendo senza problemi il match.
Grande prova dello scatenato Oriana, 29 punti per lui.
NP OLGINATE – BOLLITI ALMENNO 84-52
PARZIALI: 23-9; 37-30; 56-38;
OLGINATE: Mattavelli 2, Marchesi 4, Gilardi 3, Sottocorno 6, Panzeri, Motta 9, Meani 5, Defendi 6, Fiore 10, Milani 3, Losa 7, Oriana 29. All. Puglisi
LA VALLETTA BRIANZA – Ultimo quarto fatale per l’Aurora San Francesco sul campo dell’ARS Rovagnate. I biancorossi perdono 67-59, interrompendo la striscia positiva.
L’Aurora parte bene ma nel secondo quarto è Rovagnate ad andare negli spogliatoi in vantaggio (25-20). Nella ripresa l’Aurora resta in gara, ma la classe di Roberto Marinello crea il gap decisivo con due “triple” da distanza siderale a pochi minuti dalla fine.
“Sono soddisfatto dei miglioramenti, adesso riusciamo a restare in partita – dichiara coach Marco Brusadelli – bisogna tener botta e cercare di vincere”
ARS ROVAGNATE – AURORA SAN FRANCESCO 67-59
PARZIALI: 11-12; 25-20; 45-44
LECCO: Bassani 21, Mataloni 15, Galavresi 10, Paruzzi 7, Molinari 4. Angeli R 2; Scala, Pensotti , Ravasio , Rossi, Gerosa. All. Brusadelli.