Basket Serie DR3. Olginate vince, finale amaro per l’Aurora

La NPO batte i Canarins dopo un supplementare

Tiri liberi fatali per l’Aurora San Francesco

OLGINATE – Importante vittoria per la NP Olginate in casa contro i Canarins di Agrate Brianza, ottenuta al termine di un tempo supplementare. I ragazzi di coach Marzio Puglisi sono ancora imbattuti tra le mura amiche.

Agrate parte meglio (13-15) ma è Olginate a prendere il controllo del match. A quattro minuti dalla fine della partita i lecchesi possono contare su un margine di dieci punti di vantaggio. I Canarins non si arrendono e riescono a portare la partita ai tempi supplementari.

La maggior precisione ai liberi permette alla NPO di vincere 58-52 all’over time.

“Sono contento perché queste gare tattiche ci fanno crescere molto dal punto di vista mentale e psicologico: per noi è un bagaglio di esperienza importantissimo – dichiara coach Puglisi -probabilmente avremmo potuto chiuderla prima, quando eravamo sul +10, se avessimo proseguito a giocare con qualità e concentrazione”.

NP OLGINATE – CANARINS AGRATE BRIANZA 58-52 (d.t.s)

PARZIALI: 13-15; 29-29; 42-38; 50-50

OLGINATE: Motta 8, Manzoni 5, Losa 5, Fiore 9, Meani 7, Gilardi, Panzeri, Balossi 3, Oriana 18, Sottocorno, Vasta 3. All Puglisi.

CALOLZIOCORTE – Mastica amaro l’Aurora San Francesco di coach Marco Brusadelli, sconfitta al fotofinish dalla Di.Po. Vimercate al termine di una gara combattuta.

L’Aurora gioca un bel primo tempo e infatti va negli spogliatoi con un paio di punti di margine (32-30). Nella ripresa gli aurorini comandano fino alla metà del terzo quarto una partita decisa dalla lunetta. Gli ospiti segnano 15 dei 19 punti dell’ultima frazione su tiro libero, chiudendo il match sul punteggio di 66-70.

“Bellissima partita, finalmente eravamo presenti dal punto di vista difensivo – dichiara coach Brusadelli – l’ultimo quarto è stato spezzettato, i tiri liberi l’hanno fatta da padrone: loro non hanno mai sbagliato, noi abbiamo tirato meno del 50%. La squadra è viva, purtroppo abbiamo perso quattro partite in un range di pochi punti ma lavorando arriveranno anche le vittorie”.

AURORA SAN FRANCESCO – DI.PO VIMERCATE 66-70

PARZIALI: 19-18, 32-30, 54-53

LECCO: Galavresi 17, Bassani 12, Paruzzi 12, Mataloni 4, Molinari 8, Gianoli 3, Gerosa 7, Pensotti 2, Ravasio 1, Angeli G, Angeli R; Scala n.e. Coach. Brusadelli M.