Basket Serie DR3. Olginate vola, Bolliti “indigesti” per l’Aurora

Olginate batte nettamente Chiavenna (80-55)

L’Aurora perde in casa contro Almenno (60-81)

OLGINATE – Pochi problemi per la NP Olginate nella sfida interna contro il Basket Chiavenna, vinta dai padroni di casa con oltre venti punti di scarto.

La partita resta in bilico per il primo quarto (17-17) perché già dalla seconda frazione è Olginate a prendere il comando della partita, andando negli spogliatoi con una decina di punti di margine (43-33).

Al rientro in campo Olginate “azzanna” la partita e non lascia più scampo agli avversari, vincendo col punteggio di 80-55. Grande prova offensiva di Fiore, autore di 20 punti.

“Chiavenna è una squadra esperta e ben organizzata e, anche sotto di 20 o 30 punti, ha continuato a giocare con serietà e intensità – dichiara coach Marzio Puglisi – sono molto contento della reazione di squadra e del contributo di tutti, inclusi i più giovani. Una vittoria importante, costruita sulla compattezza, sulla difesa e sulla capacità di restare uniti anche nei momenti più difficili”.

NP OLGINATE – BASKET CHIAVENNA 80-55

PARZIALI: 17-17; 43-33; 62-45

OLGINATE: Motta 9, Manzoni 10, Defendi 4, Losa, Fiore 20, Marchesi 4, Gilardi 4, Panzeri 2, Balossi 8, Oriana 14, Sottocorno 5, Vasta. All. Puglisi.

CALOLZIOCORTE – Altra sconfitta per l’Aurora San Francesco, superata al Lavello domenica sera dai Bolliti Almenno (60-81).

Il primo tempo è il “festival della tripla” per la formazione ospite. Almenno trafigge la difesa aurorina con dieci canestri da oltre l’arco, complice una difesa rivedibile da parte della formazione lecchese (29-51).

La compagine bergamasca difende l’ampio margine nella ripresa, senza che i ragazzi di coach Marco Brusadelli diano mai l’idea di poter rientrare in partita (60-81).

“Una partitaccia, siamo andati subito sotto subendo cinquanta punti in due quarti, siamo stati nulli in difesa – dichiara coach Brusadelli – dobbiamo darci una svegliata perché con questo atteggiamento difensivo non andiamo da nessuna parte”

AURORA SAN FRANCESCO – BOLLITI ALMENNO 60-81

PARZIALI: 13-21; 29-51; 44-65

LECCO: Bassani 15, Paruzzi 15, Fezzi 11, Ravasio 5, Scala 4, Angeli R. 4, Molinari 4. Corti 2, Rossi, Castagna, Gerosa n.e.All. Brusadelli