Basket Serie DR3. Pescate sconfitta, adesso i play-out

Lecchesi battuti dal Basket Pedrengo (53-70)

“Doppia doppia” per il centro Omar Longhi

MALGRATE – Venerdì si è conclusa la regular season per l’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Marco Michi hanno subito l’ennesima sconfitta di questa durissima stagione perdendo in casa contro il Basket Pedrengo (53-70). A condannare la formazione lecchese le deficitarie percentuali al tiro da oltre l’arco dei tre punti (5/24).

Per tutto il primo tempo l’Autovittani tiene botta contro i più quotati avversari – quinti in classifica – andando al riposo con un solo punto da recuperare (28-29).

Nel terzo quarto gli ospiti prendono decisamente il controllo della gara, segnando quasi il doppio dei punti degli avversari (14-27), gestendo poi l’ultima frazione.

Tre giocatori in doppia cifra per i lecchesi, con Marco Bassani miglior marcatore (12 punti). “Doppia doppia” da 11 punti e altrettanti rimbalzi per Omar Longhi.

“Purtroppo il copione ricalca quello delle ultime partite, primi due quarti alla pari, nel terzo quarto gli avversari prendono il largo – dichiara coach Michi – i troppi tiri forzati e la fisicità degli ospiti ci hanno costretto a subire troppi contropiedi”.

Settimana prossima inizieranno i play-out. L’avversaria dei pescatesi dovrebbe essere l’Azzanese Basket, penultima.

AUTOVITTANI PESCATE – BASKET PEDRENGO 53-70

PARZIALI: 9-11; 28-29; 42-56

PESCATE: Brambilla, Galluccio, Puglisi 4, Bassani 12, Fontana 8, Ticozzi 8, Riva, Izzo, Marabelli 10, Venturetti, Longhi 11, Porcaro. All. Michi.