Basket Serie DR3. Riparte la stagione della NP Olginate

Due squadre senior in DR3 e DR4

Novità sul minibasket, sarà in collaborazione con Calolzio

OLGINATE –Due squadre senior, il progetto settore giovanile comune con la Carpe Diem Calolziocorte e l’Autovittani Pescate e, da quest’anno, il minibasket in collaborazione con la società calolziese, allo scopo di creare gruppi mono anno. Il lavoro alla NP Olginate è sempre più concentrato sullo sviluppo del talento giovanile, come conferma coach Marco Bugana, responsabile del settore giovanile della società olginatese, giunto alla settima stagione consecutiva.

“Quest’anno come NPO avremo due squadre U19 che parteciperanno anche ai campionati DR3 e DR4. Abbiamo rinnovato i gruppi e ci aspettiamo molto da tutti, sia in termini di crescita individuale che di risultati collettivi – dichiara – il gruppo U19/DR3, guidato da coach Marzio Puglisi, ha confermato lo zoccolo duro dello scorso anno inserendo ragazzi del 2007 e 2008 che riteniamo di grande prospettiva. Per quanto riguarda il gruppo U19/DR4, che alleno insieme a coach Stefano Cattani, l’obiettivo principale è far crescere i ragazzi e accompagnarli gradualmente verso il mondo senior”.

La novità principale di quest’anno è la collaborazione a livello minibasket con la Carpe Diem Calolziocorte, gestita dall’istruttrice Sara Fumagalli. “Come società puntiamo molto sul minibasket, che da quest’anno è stato integrato con la realtà di Calolzio. La coordinatrice sarà Sara Fumagalli, una figura di grande competenza ed entusiasmo, che saprà accompagnare i più piccoli nel loro percorso di crescita”.