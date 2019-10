Basket SerieB. La Gordon Olginate “stecca” contro Padova

Sconfitta all’esordio casalingo.

Miglior marcatore Nicolò Basile a quota tredici.

OLGINATE – La Gordon Olginate non dà seguito alla bella vittoria di Mestre e perde nell’esordio casalingo contro l’esperta Virtus Padova degli ex lecchesi Andrea Dagnello, Ivan Morgillo e Ruben Calò.

La gara tra olginatesi e patavini resta in equilibrio per tutto il primo tempo. Un inizio sprint di Fabio Bugatti – sette punti in altrettanti minuti – spinge la Gordon, ma Padova è brava e restare in partita. La tripla di Francesco Gorreri a quaranta secondi dal riposo lungo manda Olginate negli spogliatoi con un punto di vantaggio (30-29).

La squadra ospite rientra in campo decisa, parziale di 2-8, e la Gordon prova a resistere agli esperti padovani, rimanendo sempre sotto la decina di punti di svantaggio. Olginate non riuscirà mai a far sentire il fiato sul collo agli esperti avversari, perdendo col punteggio di 58-66.

“Nei momenti decisivi la loro esperienza ha fatto la differenza – ha dichiarato coach Massimo Meneguzzo – abbiamo dimostrato tutti i nostri limiti su conoscenza del gioco e concentrazione. Sono comunque soddisfatto, il confronto si farà sulla partita di ritorno, su quanto saremo riusciti a migliorare.”

GORDON OLGINATE – VIRTUS PADOVA 58-66

PARZIALI: 17-18, 30-29, 44-48.

OLGINATE: Rattalino 5, Basile 13, Bugatti 8, Donadoni 9, Gorreri 6, Tagliabue, Bedin 7, Gatti M. 3, Manetti 3, Chiappa ne, Mentonelli 4, Butta ne. All. Meneguzzo