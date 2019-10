Basket SerieB. Olginate, che scoppola a Bernareggio

La Gordon Olginate non ferma a capolista.

Solo Bugatti in doppia cifra (11 punti).

BERNAREGGIO – La Gordon Olginate non riesce a fermare la marcia della Lissone Interni Bernareggio, prima della classe e ancora imbattuta dopo cinque gare di campionato.

L’inizio di gara vede le squadre piuttosto “fredde”, infatti a metà primo quarto il tabellone segnala un misero pareggio a quota due. Col proseguire della frazione le cose non migliorano e Olginate può chiudere il quarto con un minimo vantaggio (8-9).

Nel secondo periodo il primo spunto è dei padroni di casa, che scavano un piccolo solco con due triple dell’ex bluceleste Daniele Quartieri (19-11). Olginate rientra e si porta a un solo punto di distacco col canestro di Bedin (19-18), ma sarà comunque Bernareggio a chiudere in gas il quarto, andando al riposo con quindici punti di margine (38-23).

Durante la ripresa c’è poco da segnalare. La Gordon non riuscirà mai a riportare il distacco sotto la doppia cifra e sprofonderà sotto un tremendo “meno trenta” (65-35) all’inizio dell’ultima frazione, chiudendo la gara con una pesante sconfitta 78-51.

“Purtroppo non siamo in grado di fare due prestazioni consistenti in pochi giorni – dichiara coach Massimo Meneguzzo – non abbiamo ricaricato appieno le pile e i loro giocatori più esperti hanno fatto la differenza.”

LISSONE INTERNI BERNAREGGIO – GORDON OLGINATE 78-51

PARZIALI: 8-9, 38-23, 60-35

BERNAREGGIO: Quartieri 21, Saini 7, Todeschini 8, Baldini 10, Marelli, Patrick Gatti 3, Almansi 6, Diouf 8, Giorgetti, Marra, Laudoni 15, Ka. All. Cardani

OLGINATE: Rattalino 6, Basile 9, Bugatti 11, Donadoni 5, Gorreri 3, Bedin 5, Matteo Gatti 6, Manetti 6, Chiappa ne, Mentonelli, Butta ne, Contestabile ne. All. Meneguzzo