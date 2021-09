Basket. Supercoppa Serie B. Olginate eliminata, avanza Bernareggio

Buona partita della formazione allenata da coach Cilio

Olginate senza Cucchiaro e Tomcic, tenuti a riposo

BERNAREGGIO – Esordio stagionale con una sconfitta per la Caffè Agostani Olginate. La formazione lecchese ha perso a Bernareggio contro la Pall. 99, restando comunque in partita fino alla metà dell’ultimo quarto.

Entrambe le squadre sono incerottate – i locali senza due quinti dello starting five, Olginate non ha gli acciaccati Tomcic e Cucchiaro – ma è la Caffè Agostani a partire bene (4-9), prima che un parziale di otto punti consecutivi riporti i Reds avanti.

Bernareggio chiude in testa il primo quarto (20-15), ma Olginate finisce fortissimo il secondo con un parziale di 2-9 che la fa andare al riposo sotto di sole due lunghezze (41-39).

Nella ripresa la gara resta in equilibrio fino alla metà del terzo quarto, quando Bernareggio scava un piccolo parziale che difenderà fino alla sirena finale.

Una buona Olginate perde col punteggio di 83-76 e saluta la Supercoppa LNP. Esordio memorabile per Maspero, autore di 26 punti e 7 rimbalzi. Cinque “Reds” in doppia cifra, guidati dai 19 dell’ex bluceleste Daniele Quartieri.

“É stato un esordio emozionante, abbiamo messo in campo tanti ragazzi giovani – dichiara il coach di Bernareggio Matteo Cassinerio – durante la partita abbiamo subito qualche up&down grazie alla qualità del roster di Olginate, ma penso che d metà quarto quarto l’inerzia è andata dalla nostra parte”.

PALL. BERNAREGGIO 99 – CAFFè AGOSTANI OLGINATE 83-76

PARZIALI: 20-15; 41-39; 64-61

BERNAREGGIO: Anaekwe n.e, Todeschini 9, Cappelletti 10, Adamu n.e, Almansi 6, Colussa 14, Pirola, Di Meco 14, Beretta n.e, Doneda 11, Marra, Quartieri 19. All. Cassinerio

OLGINATE: Bloise 17, Brambilla 3, Clerici 2, Baparape 3, Cucchiaro n.e, Ambrosetti 12, Negri 5, Tomcic n.e, Okijevic 8, Martinalli n.e, Maspero 26. All. Cilio.