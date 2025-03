Basket. Vittoria per l’Under 17 Promozionale a Menaggio

La Npo inizia con il piede giusto la seconda fase della stagione

Il match si conclude con il risultato di 30 a 71

MENAGGIO (CO) – La formazione Under 17 Promozionale della Npo è tornata in campo per disputare la prima partita di andata della seconda fase della stagione, parte di un girone a quattro squadre con Menaggio, Venegono e Marnate, con formula andata e ritorno. Con un risultato di 30-71 (5-22, 16-38, 25-58), il quintetto di coach Simone Caldirola si impone con autorità sul palazzetto comasco.

“La partita prende subito la direzione giusta, grazie alla nostra pressione a tutto campo e a un attacco sempre più efficace – continua il coach Caldirola – La squadra ha saputo adattarsi bene anche ai cambiamenti tattici della formazione di casa, che ha variato più volte la sua difesa nel corso del match”.

“Le percentuali di tiro da lunga distanza sono state eccellenti per la nostra squadra, mentre qualche difficoltà è emersa nel controllo dei rimbalzi, sia offensivi che difensivi, ma la situazione è migliorata nel corso della partita – conclude il coach – Sono molto soddisfatto della squadra e dell’atteggiamento di tutti i nostri ragazzi. Continuate così!”.

Npo: Daniele Colosimo, Mattia Colosimo, Paolo Mandarino, Simone Brusadelli, Mattia Pozzi, Davide Sala, Alessandro Sorito, Lorenzo Brusadelli, Alessandro Castagna e Babayell Sow.