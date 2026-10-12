Bicimania BMX Garlate: tre successi al Trofeo Lombardia BMX 2026

Sabato scorso la quarta tappa a Olgiate Comasco

Vittorie per Ryan Motta, Oscar Tami e Tommaso Bravi

GARLATE – Velocità, grinta e voglia di vincere hanno accompagnato gli atleti di Bicimania BMX Garlate nella quarta tappa del Trofeo Lombardia BMX 2026, disputata sabato 10 ottobre al BMX Stadium di Olgiate Comasco. La società garlatese si è distinta con tre successi e una serie di prestazioni convincenti, frutto dell’impegno dei suoi rider in tutte le categorie in gara. Ryan Motta ha conquistato il primo posto nei G3 (9 anni), confermando il proprio valore in una categoria sempre combattuta, con Oscar Tami che ha dominato la Cruiser 40 & Over, mentre Tommaso Bravi ha tagliato per primo il traguardo nella categoria Allievi (15/16 anni).

Tra i risultati di maggior rilievo spiccano anche il secondo posto di Martino Caslini tra gli Allievi e di Davide Cattaneo che ha conquistato il secondo gradino del podio nella categoria Junior (17/18 anni). Sul terzo gradino del podio sono saliti Liam Laddaga nei G2 (8 anni), Leonardo Martis nei G5 (11 anni), Massimiliano Colombo nella Cruiser 40 & Over e Alex Gilardi nella Master 17+.

Buone prestazioni anche nelle categorie giovanili. Nei G1 (7 anni), Giulio Tavola ha chiuso quarto, seguito da Martin Motta, quinto. Nei G3 (9 anni), Samuele Marcon ha ottenuto il quarto posto. Nei G4 (10 anni), Mattia Accusato ha concluso quinto, mentre Leonardo Ielasi ha conquistato il secondo posto nella Finale B. Nei G5 (11 anni), oltre al podio di Leonardo Martis, Amelia Radaelli ha chiuso al sesto posto. Nei G6 (12 anni), Mattia Morello ha ottenuto la quarta posizione, Pietro Tavola la quinta e Davide Gatti l’ottava.

Da segnalare anche la vittoria di Filip Saganiak nella Finale B della stessa categoria.

Passando alle categorie Cruiser, oltre alla vittoria di Oscar Tami e al terzo posto di Massimiliano Colombo, Matteo Laddaga ha terminato sesto nella Cruiser 40 & Over. Nella Cruiser Under 39, Giorgio Valsecchi ha chiuso quinto e Matteo Panzeri sesto.

Tra gli Esordienti (13/14 anni) Logan Brioschi ha conquistato il quarto posto nella categoria Esordienti I anno, mentre Pietro Bonizzi ha concluso ottavo tra gli Esordienti II anno. Nella categoria Allievi, oltre alla vittoria di Tommaso Bravi e al secondo posto di Martino Caslini, Aronne Tami ha terminato sesto, Matteo Raccagni settimo e Lorenzo Mazzoleni ottavo. Nella Master 17+, buona prestazione di Giovanni Bonizzi settimo posto, mentre Gilardi Alex con una prova convincente chiude al terzo posto. Da sottolineare anche il percorso degli atleti che hanno raggiunto le semifinali: Giovanni Caslini nella Master 17+, Carlo Colombo e Riccardo Cornaggia nella categoria Allievi. Hanno preso parte alle manche anche Giacomo Festa tra gli Allievi e Gabriele Cattaneo nei G6 (12 anni).

“Tre vittorie e numerosi piazzamenti nelle diverse categorie rappresentano il bilancio di una giornata positiva per Bicimania BMX Garlate, che prosegue il proprio cammino nel circuito lombardo puntando sulla crescita dei giovani e sulla competitività dell’intera squadra. Un risultato di gruppo che premia l’impegno degli atleti e il lavoro della società, pronta a proseguire la stagione con entusiasmo e determinazione”.